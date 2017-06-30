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Younes Belhanda sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Younes Belhanda, Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti.

Fransız futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

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