Younes Belhanda sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Younes Belhanda, Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti.
Fransız futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
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