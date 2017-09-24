Younes Belhanda: Sofiane Feghouli'nin golü nasıl oldu bilmiyorum

Belhanda, Feghouli'nin attığı golü değerlendirirken, zorlu bir maçı kazanmalarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

İşte Belhanda'nın maç sonu yaptığı açıklamalar:

''Nasıl oldu bilmiyorum ama top ona ulaştı ve gol oldu. Feghouli çok teknik bir oyuncu.''

''Bu maç zorluk açısından çok önemliydi ve biz bu zorlu maçı kazandık.''

Sporx