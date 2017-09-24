Younes Belhanda: Sofiane Feghouli'nin golü nasıl oldu bilmiyorum
Belhanda, Galatasaray'ın Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.
Belhanda, Feghouli'nin attığı golü değerlendirirken, zorlu bir maçı kazanmalarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
İşte Belhanda'nın maç sonu yaptığı açıklamalar:
''Nasıl oldu bilmiyorum ama top ona ulaştı ve gol oldu. Feghouli çok teknik bir oyuncu.''
''Bu maç zorluk açısından çok önemliydi ve biz bu zorlu maçı kazandık.''
Sporx
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