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Younes Belhanda: Sofiane Feghouli'nin golü nasıl oldu bilmiyorum

Belhanda, Galatasaray'ın Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

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Belhanda, Feghouli'nin attığı golü değerlendirirken, zorlu bir maçı kazanmalarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

İşte Belhanda'nın maç sonu yaptığı açıklamalar:

''Nasıl oldu bilmiyorum ama top ona ulaştı ve gol oldu. Feghouli çok teknik bir oyuncu.''

''Bu maç zorluk açısından çok önemliydi ve biz bu zorlu maçı kazandık.''

Sporx

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