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Yunan basını onu konuşuyor! 'OAKA kalesini yıkan adam'

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods takımını 80-75 yenerek play-off serisinde 2-0 öne geçmesi Yunan medyasında geniş biçimde yer aldı.

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Yunan gazeteleri, deplasmandaki maçları kazanarak büyük avantaj  sağlayan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic'e övgüler yağdırdı.

Kathimerini gazetesi, "Obradovic, OAKA kalesini yıktı" başlığını  kullandığı haberinde, Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez dörtlü finale yükselmeye  sadece bir adım uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Haberde, Obradovic'in takımının OAKA Arena'daki atmosferden  etkilenmediğine vurgu yapılarak, "Panathinaikos, ilk turdaki 15 maçta 14  galibiyet aldığı 'kalesinde' 48 saatte iki kez mağlup oldu." ifadeleri  kullanıldı.

Sportday gazetesi ise, Obradovic'in takımını çok iyi hazırladığı  vurgulanarak, "Obrodovic, ona gönül vermiş 'yeşilleri' üzdü." başlığıyla haberi  duyurdu.

Proto Thema gazetesi de haberinde, play-off mücadelelerinde ilk iki  maçı kaybeden takımların, hiç dörtlü finale çıkamadığına işaret ederek,  "Panathinaikos'un turu geçmesi çok zor hale geldi." yorumuna yer verdi.

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