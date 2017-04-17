Yunanlılara çok sert cevap! 'O zaman hiç maça çıkmayalım'

Panathinaikos-Fenerbahçe maçı öncesi Zeljko Obradovic, Yunan basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Zeljko Obradovic'in röportajı:

"7 Nisan Cuma akşamına geri dönelim. Fenerbahçe, Barcelona'yı yeniyor ve kısa süre sonra Sarunas Jasikevicius'un Zalgiris'i de Vitoria'da Baskonia'yı. Böylece, Euroleague çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Panathinaikos ilk kez eşleşiyor. İlk ne düşündünüz, ne hissettiniz?"

- Şehirde bir restaurantta akşam yemeği yiyordum. Zalgiris'in bizi Panathinaikos ile eşleştirdiğini duydum. Bir ihtimaldi. En yakın ihtimal değildi belki ama beşinci olduk ve Panathinaikos ile eşleştik. Bu tip şeyler hayatta sizi er ya da geç bulur. Fenerbahçe'nin koçu olduğumda bir gün bunun olacağı belliydi. Gelecekte belki Final Four'da, hatta finalde bile olabilir. Daha önceki maçlarda da Panathinaikos'a karşı rahat değildim, ama ne yaparsınız, hayat bu. Bu bir spor. Hepimiz, benim Panathinaikos'a karşı ne hissettiğimi biliyor. Bazı şeyler asla değişmez. 13 yıl boyunca orada yaşadıklarımı fırlatıp atamazsınız. Panathinaikos ile harika bir seri yaşayacağız.

"Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe'ye ne oldu? Ev sahibi avantajı için favorilerden biriyken şu an bu avantaja sahip değilsiniz."

- Bu turnuvanın çok zor olacağını biliyorduk. Biliyorsunuz, sadece 7 maça tüm takım sağlıklı olarak çıkabildik. Geri kalan 23 maçta ya 1 ya da 3 oyuncumuz yoktu. Üstelik, biz 1 tane bile sakatlığa dayanabilecek lüksü olmayan bir takımdık. Zira, küçük bir rotasyonumuz var. Herkes bunu biliyor. Her seferinde mücadele ettik ve tüm gücümüzle galibiyet için oynadık. Şimdi playofflara geldik, her ne olursa olsun.

"Elinizde kullanmak için büyük bir bütçeniz var ve başarı çoğu zaman bu bütçeye göre değerlendirilir. Fenerbahçe, Final Four'a kalamazsa başarısız olarak görülür müsünüz?"

- Dostum, bu çok eski bir hikaye. Dürüstçe söylüyorum ki, bunları önemsemiyorum. İnsanların bütçe hakkında ne dediği umrumda değil. İnsanlar istediği hükmü vermekte serbestler. Benim de başka türlü kriterlerim ve endişelerim var. Benim için en önemlisi takımı, organizasyonu ve oyuncularımı yönetmek. Her gece kazanmak için oynuyoruz. Son olarak Gaziantepspor maçımız var ve ilk yarıyı 24 sayı geride bitirdik. Soyunma odasına giderken tüm seyirciler bizi alkışlıyor ve tezahürat yapıyorlardı. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun, onlar bize inanıyor ve bu takımın ne anlama geldiğini biliyor.

Beni yargılamak istiyorsanız nereden başlayıp nereye geldiğimi bilmeniz gerekiyor. Fenerbahçe, Euroleague'de 2500 seyirci ortalamasına sahipti, bugün bu sayı 11 binin üstüne çıktı. Daha önce Final Four görememişlerdi, iki kez gittiler. Bugün 3'üncüsü için uğraşacağız. Biz burada kulübün seviyesini yükselttik ve Euroleague'in en büyüklerinden biri haline getirdik.

"Bu sezon birçok sakatlık yaşadınız ama şimdi tüm takım sağlıklı. En iyilerden birisiniz ve bugüne kadar 10 çeyrek final serisinin 9'unu kazanmışsınız. Şu an için takımınız ve durumu hakkında yorum yapabilir misiniz?"

- Bence benim takımım gayet iyi. Hepsi sağlıklı. Tur atlamak için mücadele etmeye hazırız. İstatistiklerin ise hiçbir önemi yok.

"Bugüne kadar siz OAKA'da 4 maçta 4 mağlubiyet, Fenerbahçe ise 7 maçta 7 mağlubiyet almış."

- O zaman bana ne öneriyorsun. En iyisi OAKA'ya hiç çıkmayayım mı? İstanbul'da kalmam daha mı iyi olur yani? OAKA'da kazanmanın zor olduğunu herkes biliyor. Fenerbahçe ile burada 4 kere yenildik ama bir tanesi bile rahat geçen maç değildi. Şimdi daha da zor olacak. Benim takımımın hepsi burada kolay bir maç olacağını düşünmüyor. Ama burada basketboldan bahsediyoruz. Herkes kazanabilir ve en iyiler de yenilebilir.

"Çeyrek finalde bir rakip seçecek olsaydınız, bu Panathinaikos'tan başka hangi takım olurdu?"

- Önünüze gelen durumlarla baş etmeyi bilmeniz gerekiyor. Hem neden Panathinaikos'u seçmeyeyim ki.

"Sizce hangi takım turu geçecek?"

- Ne dememi istiyorsun.

"Sizce Panathinaikos ile ilişkileriniz bu seri boyunca sınanacak mı?"

- Neyi tartışıyoruz burada? Bu tip şeyleri tartışmak bile komik. Panathinaikos'un benim için anlamı ve yüreğimdeki yeri asla değişmeyecek. Diğer yanda ben birt profesyonelim ve 13 yıl boyunca Panathinaikos'ta da profeyoneldim. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Kalbimin bir parçası hep Panathinaikos'a ait kalacak.

"Panathinaikos, siz gittikten sonra Final Four'a kalamadı. Son olarak 2012'de sizle berabere Final Four görmüşlerdi. Üzerlerinde bir Zeljko Obradovic hayaleti var. Sonuç olarak bu hayaleti bu yıl öldürmeye çalışacaklar."

- Bu tip olaylar bende çok uzakta. Panathinaikos'ta 13 yıl boyunca unutulmaz anılar yaşadım. Şimdi de 4 yıldır Fenerbahçe'deyim. Bu tip eşleşmelerde duygusal yoğunluklar olabilir. Bu konuda tecrübem var ve neler olduğunu gayet iyi biliyorum. Dediğim gibi, bu tip olaylar benden uzaktır. Benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok.