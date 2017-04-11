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Yunan futbolunda deprem! Gizli dinleme skandalı

FIFA, Yunan Futbol Federasyonu’nun futbolcular, antrenörler ve çalışanları, gizli kamera ve dinleme cihazları ile yıllarca izlediği ortaya çıktı.

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Sık sık şike iddialarıyla anılan Yunan futbolu, bu kez de dinleme skandalıyla çalkalanıyor. Buna göre, Yunan Futbol Federasyonu’nun (Elliniki Podosferiki Omospondia / EPO) futbolcu, antrenör ve çalışanlarını yıllardır izliyordu.

Skandalı ortaya çıkaransa FIFA tarafından Yunan Futbol Federasyonu’nun (Elliniki Podosferiki Omospondia / EPO) FIFA standartlarına uygun hale getirilmesi için oluşturulan ‘normalleştirme komitesi’ oldu.

‘YUNAN FUTBOLUNA AĞIR BİR DARBE ANLAMINA GELİYOR’

Göreve başladıktan 40 gün sona yaptıkları ilk açıklamada EPO’nun Atina’daki merkezinde gizli dinleme faaliyetleri yapıldığını belirleyen komite, dünkü açıklamasıyla skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Açıklamada, “Öfke, derin hayal kırıklığı ve utanç duygularıyla EPO’nun yıllardır süren dinleme faaliyetlerini doğrulayan yeni sonuçları açıklıyoruz. İncelemelerde elde edilen bulgular yargı makamlarına iletildi” denildi.

Bunun Yunan futboluna ‘ağır bir darbe’ anlamına geldiği belirtilen açıklamaya göre, başkanın ofisinin yanı sıra çalışanlara ait bölümler ve Merkez Hakem Komitesi’nin ofisinde de gizli kamera ve dinleme cihazları bulundu.

EPO: BUNU BİLEN VE İHBAR ETMEYEN HERKES BU UTANCIN YÜKÜNÜ TAŞIYACAKTIR

EPO’dan yapılan ilk açıklamada ise adaletin yolunu aramanın bir onur meselesi olduğu belirtilerek, “Bunu bilen ve ihbar etmeyen herkes bu utancın yükünü taşıyacaktır” ifadesi kullanıldı.

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