Yunanistan Fransa'ya diş geçiremedi

EuroBasket 2017 A Grubu ikinci maç gününde Yunanistan ile Fransa karşı karşıya geldi. Helsinki Arena'da oynanan mücadeleyi Fransa, 95-87'lik skorla kazandı.

Yunanistan, maça iyi başlasa da çeyrek ortasında öne geçen Fransa, farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Yunanistan, Kostas Sloukas ve Giorgios Printezis ile farkı kapatmaya çalıştı ancak Fransa arayı korumayı başardı. Fark, devre sonunda 20'lere kadar dayandı. Yunanistan, ikinci yarıda tekrar maça ortak olmaya çabaladı ancak Lauvergne ve Fournier maçı Fransa'ya kazandırdı.

Fransa'da Joffrey Lauvergne 21 sayı ve 11 ribaunt, Evan Fournier ise 21 sayı ile yıldızlaştılar. Nando De Colo 16 sayı, Thomas Heurtel ise 13 sayı ile galibiyete katkı sağladılar.

Yunanistan'da Giorgios Printezis 22 sayı, Kostas Sloukas 15 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt ile Yunanlar'ın ayakta kalan isimleri oldular.

Yunanistan, bu sonuçla ilk mağlubiyetini, Fransa ise ilk galibiyetini elde etti.

Sporx