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Yunanistan İzlanda'yı 90-61'le geçti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk gününde A Grubu maçında Yunanistan, İzlanda'yı 90-61 yendi.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk gününde A Grubu maçında Yunanistan, İzlanda'yı 90-61 yendi. A Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan müsabakada, İzlanda ile Yunanistan karşılaştı.
 
Helsinki Arena'daki maçın ilk çeyreğini 26-10 önde tamamlayan Yunanistan, soyunma odasına da 37-33 üstün gitti. Üçüncü periyodu 61-45 önde kapatan Yunanistan, mücadeleden de 90-61 üstün ayrıldı.
 
Karşılaşmanın en skorer ismi, İzlanda adına 21 sayı atan Haukur Palsson olurken, Yunanistan'dan Nikos Pappas 20 sayı kaydetti.
 
AA

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