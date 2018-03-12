Yunanistan Ligi tatil edildi
Yunanistan Süper Ligi’nde PAOK ile AEK arasında oynanan ve tamamlanamayan maç adeta deprem etkisi yarattı. Ofsayt itirazı için belinde silahla sahaya giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis ülke futbolunu karıştırdı. Yunanistan Spor Bakanı George Vassiliadis, yaşanan son olayların ardından liglere ara verildiğini açıkladı.
Yunanistan’da futbol depremi yaşanıyor. Dün akşam Yunanistan Süper Ligi’nde zirveyi yakından ilgilendiren PAOK-AEK maçında ofsayt nedeniyle PAOK cephesi büyük olaylar çıkarmıştı.
Skor 0-0 iken gollerinin verilmemesine tepki gösteren PAOK taraftarlarına kulüp başkanı Ivan Savvidis de katılıp, belindeki silahla sahaya girince işler içinden çıkılmaz bir hale geldi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Spor Bakanlığı ile acil bir toplantı yaparak bu maçı gündeme aldı. Yaşanan olayların korkunç boyutlarda olduğu ve bir kulüp başkanın sahaya silahla girmesi nedeniyle Yunanistan Süper Ligi’nin askıya alındığı ifade edildi.
PAOK Başkanı, silahla sahaya girmiş ve hakemi "Sen öldün" diyerek tehdit etmişti...
Bir süreliğine dondurulan ligin ne zaman başlatılacağı daha sonra karar verilecek. Bu süre zarfında Yunanistan futbolunda önemli değişimlerin ve kararların alınacağı da kaydedildi. Öte yandan, UEFA ve FIFA nezdinde de sıkıntı olacağı yönünde Yunanistan’da stresli bir bekleyiş başladı.
(Skorer)
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