Dimitris Giannakopoulos'tan Fenerbahçe maçı öncesi skandal paylaşım
Panathinaikos'un Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un Fenerbahçe maçından önce 'pao-fener',' kan ve kum',' savaşların anası' paylaşımı bir hayli tepki çekti.
- Sporx
Panathinaikos-Fenerbahçe serisi öncesi Yunan kulübünün sahibi Dimitris Giannakopoulos, savaş naraları attı.
Panathinaikos-Fenerbahçe maçları öncesi Panathinaikos'un takım sahibi Dimitris Giannakopoulos, kendisine ait instagram hesabından oldukça ilginç bir paylaşım yaptı. Spartacus dizisinden bir fotoğraf paylaşan Panathinaikos'un sahibi Giannakopoulos, "pao-fener"," kan ve kum"," savaşların anası" etiketlerinin ardından, "Cipsleriniz ve selfie çubuklarınız evde kalsın. Bu maç diğer maçlar gibi olmayacak. Maçtan sonra sesi kısılmayan ve konuşabilecek durumda olanlar evinde otursun." yazdı.
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