Panathinaikos'un başkanından Recep Ankaralı'ya ölüm tehditi

Bu akşam başlayacak Panathinaikos-Fenerbahçe serisi öncesi Yunan kulübünün sahibi Dimitris Giannakopoulos, savaş naraları atmıştı... Mafyatik bağlantıları bilinen Giannakopoulos'un bundan 2 sene önce Türk hakemi de ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.



Panathinaikos'un başkanı Giannakopoulos'un gerginliği tırmandıran açıklamaları şaşkınlıkla karşılandı. Panathinaikos-Fenerbahçe maçları öncesi Panathinaikos'un takım sahibi Dimitris Giannakopoulos, kendisine ait instagram hesabından oldukça ilginç bir paylaşım yaptı.



Spartacus dizisinden bir fotoğraf paylaşan Panathinaikos'un sahibi Giannakopoulos, "pao-fener"," kan ve kum"," savaşların anası" etiketlerinin ardından, "Cipsleriniz ve selfie çubuklarınız evde kalsın. Bu maç diğer maçlar gibi olmayacak. Maçtan sonra sesi kısılmayan ve konuşabilecek durumda olanlar evinde otursun." yazdı.

RECEP ANKARALI'YI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ...

2 sezon önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos-CSKA Moskova maçını yöneten - aralarında Recep Ankaralı'nın da bulunduğu üç hakem, Yunan kulübünün başkanının saldırısına uğradı. Mafya lideri olduğu iddia edilen Giannakopoulos, hakem odasını basarak elindeki mumluğu Ankaralı'ya fırlatmış ve "Seni de aileni de öldüreceğim" tehdidi savurmuştu. Euroleague yönetimi, hakem raporu doğrultusunda, hakem odasını basan Panathinaikos eski başkanı Giannakopoulos’a, Ankaralı’ya olan tehdit ve küfürlerinden dolayı 150 bin Euro para cezası vermişti.