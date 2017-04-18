Panathinaikos'un başkanından Recep Ankaralı'ya ölüm tehditi
Yunan devi Panathinaikos'un mafyatik başkanı Dimitris Giannakopoulos'un daha önce Türk hakem Recep Ankaralı'yı tehdit ettiği ortaya çıktı.
- Skorer
Bu akşam başlayacak Panathinaikos-Fenerbahçe serisi öncesi Yunan kulübünün sahibi Dimitris Giannakopoulos, savaş naraları atmıştı... Mafyatik bağlantıları bilinen Giannakopoulos'un bundan 2 sene önce Türk hakemi de ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Panathinaikos'un başkanı Giannakopoulos'un gerginliği tırmandıran açıklamaları şaşkınlıkla karşılandı. Panathinaikos-Fenerbahçe maçları öncesi Panathinaikos'un takım sahibi Dimitris Giannakopoulos, kendisine ait instagram hesabından oldukça ilginç bir paylaşım yaptı.
Spartacus dizisinden bir fotoğraf paylaşan Panathinaikos'un sahibi Giannakopoulos, "pao-fener"," kan ve kum"," savaşların anası" etiketlerinin ardından, "Cipsleriniz ve selfie çubuklarınız evde kalsın. Bu maç diğer maçlar gibi olmayacak. Maçtan sonra sesi kısılmayan ve konuşabilecek durumda olanlar evinde otursun." yazdı.
RECEP ANKARALI'YI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ...
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