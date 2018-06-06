Yunus Mallı adım adım Galatasaray'a...

Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri Yunus Mallı...

Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin ve idari menajer Şükrü Hanedar önceki gün temaslarda bulunmak için Almanya'nın yolunu tutarken, oyuncu cephesinden gelen haberler iyi. Şahin ve Hanedar'ın, yıldız futbolcunun menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı ile görüştüğü ve Yunus'un Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi faktörü bu transferde Cim Bom'un elini güçlendirirken, ikinci durak Wolfsburg kulübü olacak. Futbolcudan olumlu yanıt alan Galatasaray, Bundesliga ekibiyle masaya oturacak.

REVİZYONA GİDECEKLER

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Yunus Mallı'yı takıma kazandırmak. Geçen sezon Play-Out ile Bundesliga'da kalan Wolfsburg'un kadroda ciddi bir revizyona gideceği öğrenilirken, Galatasaray bu durumdan faydalanmak istiyor.

Belhanda'yı Dünya Kupası'nın ardından göndermeyi hedefleyen Cim Bom, 10 numara bölgesindeki boşluğu Fatih Terim'in A Milli Takım'dan öğrencisi Yunus ile doldurmayı planlıyor.

Yunus da Tusya maçınına rdından yaptığı açıklamada, "Galatasaray haberlerini duydum ama irtibata geçen kimse olmadı. Transferi zaman gösterir, şu anda bir şey demek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(Fanatik)