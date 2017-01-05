Yunus Mallı transferi resmen açıklandı!
Milli futbolcumuz Yunus Mallı Wolfsburg'a transfer oldu.
Milli futbolcumuz Yunus Mallı Wolfsburg'a transfer oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'de forma giyen Yunus Mallı'nın yeni takımı Wolfsburg oldu.
Transfer Mainz'in resmi Twitter adresinden açıklandı.
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