Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yunus Mallı transferi resmen açıklandı!

Milli futbolcumuz Yunus Mallı Wolfsburg'a transfer oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli futbolcumuz Yunus Mallı Wolfsburg'a transfer oldu.
 
Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'de forma giyen Yunus Mallı'nın yeni takımı Wolfsburg oldu.
 
Transfer Mainz'in resmi Twitter adresinden açıklandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

Eşi benzeri görülmeyen yüzükler

Eşi benzeri görülmeyen yüzükler

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

Hayalini böyle gerçekleştirdi

Hayalini böyle gerçekleştirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA