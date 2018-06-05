Yunus Mallı'dan Galatasaray açıklaması

Milli Takım'ın Rusya ile 1-1 berebare kaldığı maçta şık bir gol atarak adından söz ettiren Yunus Mallı maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray haberlerini ben de duydum ama benimle irtibata geçen kimse olmadı. Transferi zaman gösterir, şu anda bir şey demek istemiyorum." (TRT Spor)