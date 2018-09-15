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Yunus Mallı'nın golü galibiyete yetmedi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 3. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 3. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, sahsında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı. Volkswagen Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçta, konuk ekip 61. dakikada Javario Dilrosun ile 1-0 öne geçti.
 
Wolfsburg, 86. dakikada Hertha Berlinli futbolcu Arne Maier'in ceza sahası içinde Maximilan Arnold'u düşürmesiyle penaltı kazandı.
 
Atışı kullanan milli futbolcu Yunus Mallı topu ağlara göndererek karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. Yannik Gerhardt'ın yerine 83. dakikada oyuna dahil olan ay-yıldızlı futbolcu bu sezon ilk golünü kaydetti.
 
Hertha Berlin'in 90 1'de Ondrej Duda'nın golüyle skoru 2-1 yaptığı karşılaşma, Wolfsburg'un 90 2'de Admir Mehmedi ile bir gol daha bulmasıyla 2-2 berabere sonuçlandı.
 
İki takım böylelikle bu sezon oynanan 3 maçta da yenilmedi.
 
Günün diğer karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti.
 
Konuk ekibin 5. dakikada Wendell ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Bayern Münih'in golleri 10. dakikada Corentin Tolisso, 19. dakikada Arjen Robben ve 89. dakikada James Rodriguez'den geldi.
 
Bavyera ekibi 9 puanla liderliğini korurken, henüz puanı bulunmayan Bayer Leverkusen 18. sırada yer alıyor.

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