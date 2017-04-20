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Messi'nin az daha boynu kırılıyordu

Dün gece Juventus karşısında yine etkili futbol oynayan Messi'nin, bir pozisyonda az daha boynu kırılıyordu.

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Barcelona ile Juventus arasında oynanan mücadelenin 43. dakikasında futbolsever ekran başında korku dolu anlar yaşadı.

Messi, Pjanic ile girdiği hava topu mücadelesinde suratının üstüne feci şekilde düştü. Hemen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği pozisyon sonrası gözünün altında morluk oluşan dünya yıldızı yapılan tedavisinin ardından tekrar oyuna geri döndü.

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