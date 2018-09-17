Yuri Semin'in daha önce Delvin Ndinga ile kavga ettiği ortaya çıktı

Yarın Lokomotiv Moskova ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da moraller yerindeyken, sarı kırmızılıların 4-1’lik Kasımpaşa galibiyeti Fatih Terim’in de yüzünü güldürdü.

Milli maçlar arasına girmeden önce Trabzon deplasmanından çıkamayan ve son derece etkisiz futbolla kalesinde 4 gol gören Galatasaray, travmayı kolay atlatırken takımda Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve 18 yaşındaki genç yetenek Ozan Kabak’ın başarılı performansları dikkatlerden kaçmıyor.

Cuma günü Kasımpaşa ile liderlik maçına çıkan Fatih Terim Fernando ve Onyekuru’yu yedek kulübesinde oturturken, tecrübeli teknik adamın yarın ki sınavda orta sahada Ndiaye-Fernando ikilisine şans vermesi bekleniyor. Oynanan maçlarda Feghouli’nin yüzüne bakmayan Terim’in Belhanda’yı da yanına çekmesi beklenirken Galatasaray’ın iç saha performansının etkili olması Rusları tedirgin ediyor.

Lokomotiv Moskova cephesinde ise Fernandes krizi yaşanıyor. Daha önce Beşiktaş’ta top koşturan ve Türkiye’de de büyük sorunlar yaşayan Portekizli futbolcu, benzeri problemleri Rus kulübüne de yaşatırken, tecrübeli teknik direktör Yuri Semin’in kaos dolu ortamda son maçını hem de evinde kaybetmesi süpriz olmadı. 71 yaşındaki hocanın Fernandes krizini iyi yönetemediği belirtilirken, Semin hakkında ‘ırkçı’ iddialarının ortaya atılması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor’da oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve adı sık sık Galatasaray’la da anılan Delvin Ndinga’nın daha önce Yuri Semin’le sert tartışmalar yaşadığı öğrenildi. İgor Cherevchenko döneminde düzenli olarak forma giyen ve Moskova formasıyla 33 maça çıkan Ndinga’nın Semin’in gelişiyle geri plana itilmesi dikkatlerden kaçmazken oyuncunun ırkçı tavırlardan dolayı hocasıyla kavga ettiği hatta soyunma odasında küfür ve yumruklaşmaya kadar gittiği öğrenildi. Yaşanan bu kötü olaylardan sonra bonservisini eline alarak Moskova’yı terk eden Ndinga Sivasspor’a imza atarken, Semin’in şu anda kadrosunda Afrikalı futbolcuları barındırmaması ortaya atılan iddiaları dogruluyor..

(Diriliş Postası)