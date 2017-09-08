Yusuf Erdoğan Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında gidip geliyor

Transferde bombaları patlatmak için son güne kadar bekleyen Bursaspor, kadrosuna katacağı isimlerle ligde emin adımlarla yoluna devam etmenin planları içerisinde. Trabzonspor’da sözleşmesi feshedilen Sefa Yılmaz ve şuan da Karadeniz ekibinde forma giyen, takımdan ayrılması sık sık gündeme gelen Yusuf Erdoğan ile önceki gün masaya oturan Yeşil-Beyazlı ekibin yöneticileri, görüşmeler sonunda futbolcularla el sıkıştı. Yusuf için Gençlerbirliği’nin de temas halinde olduğu öğrenilirken, Bursaspor’un transferleri akşam saatlerinde açıklayacağı da gelen haberler arasında.

Ali Ay: Kararsızım!

2009-10 sezonunda yaşanılan şampiyonluğun başmimarlarından Volkan Şen’in gündeme gelmesiyle Yeşil-Beyazlı taraftarlar, transfer için yönetime baskı yapmıştı. Bursa taraftarı, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla da eski yıldızlarını takımda görmek istediklerini dile getirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, “Volkan transferi bıçak sırtında. Kararsızım” dedi. Transfer gündeminin diğer ismi Vura ile ilgili olarak da, “Kesin bir şey yok” diye konuştu.

(Fanatik)