Yusuf Erdoğan: Transferime en çok nişanlım sevindi
Bursaspor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan, yeşil beyazlı ekibe katılmasına çok Bursalı olan nişanlısının sevindiğini söyledi.
Transfer döneminin son gününde yeşil beyazlı takıma katılan Yusuf Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Yusuf Erdoğan, haziran ayında Bursalı Ürün Özdemir ile nişanlandığını hatırlatırken şunları söyledi:
"Bursaspor'la geçen sezonun ardından devamlı görüşme halindeydim. Burada olmaktan çok mutluyum. Bursaspor'da harikalar yaratmaya geldim. Yeşil beyazlı ekibe transferime benden daha fazla nişanlım sevindi. Biliyorsunuz o da Bursalı."
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