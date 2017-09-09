Yusuf Erdoğan: Transferime en çok nişanlım sevindi

Transfer döneminin son gününde yeşil beyazlı takıma katılan Yusuf Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Yusuf Erdoğan, haziran ayında Bursalı Ürün Özdemir ile nişanlandığını hatırlatırken şunları söyledi:

"Bursaspor'la geçen sezonun ardından devamlı görüşme halindeydim. Burada olmaktan çok mutluyum. Bursaspor'da harikalar yaratmaya geldim. Yeşil beyazlı ekibe transferime benden daha fazla nişanlım sevindi. Biliyorsunuz o da Bursalı."