Yusuf Erdoğan: Yıllardır burada oynuyormuş gibi hissediyorum

Yeni transfer Yusuf Erdoğan, müthiş bir atmosferde oynadıklarını belirtip, “Çok net bir galibiyet aldık. Bursaspor taraftarı maçtan sonra beni bağırlarına bastılar, yanlarına çağırdılar. Tesislere ilk girdiğimden itibaren güler yüzle karşılanıyorum, yıllardır burada oynuyormuş gibi hissediyorum. Bursaspor büyük hedefleri olan bir kulüp, bu hedefler doğrultusunda böyle bir takım kuruldu, ben de bunun için buradayım. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız, yenilebiliriz de ancak koşan, mücadeleci bir Bursaspor izleteceğiz” dedi.