Yusuf Namoğlu: Fatih Terim hakkında her hangi bir talimat vermedim

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, devre arasında Antalya'da yaptıkları seminerde bazı teknik adam, oyuncu ve yöneticilere özel dikkat edilmesi şeklinde uyarılarda bulunulduğu iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

İŞTE YUSUF NAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI...

"Antalya'da düzenlediğimiz 2017-2018 Sezonu Kış Semineri'yle ilgili olarak bir gazetede "Aman, Terim'e dikkat edin" başlığı ile yayınlanan hayal mahsulü haber, bizleri derinden üzmüştür.

Seminer kapsamında verilen eğitim programı içerisinde; hakem-teknik adam ilişkileri ile ilgili özel ders konulduğu, bazı teknik adamlarla ilgili özel uyarılarda bulunulduğu, iki hakemin atletik sınavları geçemediği ve bir MHK yöneticisinin bir hakeme hakaret ettiği şeklindeki iddialar, tamamen gerçek dışıdır. Seminerlerimizde hiçbir teknik adam, futbolcu ve yönetici ile ilgili isim bazında herhangi olumsuz bir konu geçmemiştir.

FIFA ve UEFA'dan üst düzey uzmanların katıldığı ve Türk hakemliği için son derece ciddi, her türlü spekülasyondan uzak bir eğitim faaliyetinin yapıldığı seminer oldukça verimli geçmekle birlikte herhangi bir olumsuzluk da yaşanmamıştır.

Sadece kişileri ve kurumları yıpratmayı amaçlayan bu asılsız senaryolara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım."