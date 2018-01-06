Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yusuf Namoğlu: Fatih Terim hakkında her hangi bir talimat vermedim

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, devre arasında yapılan seminerde 'Fatih Terim'e dikkat edin' şeklinde bir uyarıda bulunmadığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, devre arasında Antalya'da yaptıkları seminerde bazı teknik adam, oyuncu ve yöneticilere özel dikkat edilmesi şeklinde uyarılarda bulunulduğu iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

İŞTE YUSUF NAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI...

"Antalya'da düzenlediğimiz 2017-2018 Sezonu Kış Semineri'yle ilgili olarak bir gazetede "Aman, Terim'e dikkat edin" başlığı ile yayınlanan hayal mahsulü haber, bizleri derinden üzmüştür.

Seminer kapsamında verilen eğitim programı içerisinde; hakem-teknik adam ilişkileri ile ilgili özel ders konulduğu, bazı teknik adamlarla ilgili özel uyarılarda bulunulduğu, iki hakemin atletik sınavları geçemediği ve bir MHK yöneticisinin bir hakeme hakaret ettiği şeklindeki iddialar, tamamen gerçek dışıdır. Seminerlerimizde hiçbir teknik adam, futbolcu ve yönetici ile ilgili isim bazında herhangi olumsuz bir konu geçmemiştir.

FIFA ve UEFA'dan üst düzey uzmanların katıldığı ve Türk hakemliği için son derece ciddi, her türlü spekülasyondan uzak bir eğitim faaliyetinin yapıldığı seminer oldukça verimli geçmekle birlikte herhangi bir olumsuzluk da yaşanmamıştır.

Sadece kişileri ve kurumları yıpratmayı amaçlayan bu asılsız senaryolara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni Keysan yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni Keysan yakalandı

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Beklenmedik şok olay! İşte MİT'in göndermiş olduğu çok gizli hediye...

Beklenmedik şok olay! İşte MİT'in göndermiş olduğu çok gizli hediye...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA