Yusuf Namoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, yaptığı açıklamaların Fenerbahçe tarafından tepki görmesi üzerine SPORX'e özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Namoğlu, "Benim verdiğim cevaplar bir takımı bağlamıyor, genel bir cevap verdim. X bir takımla ilgili konuşmadım. Geçmişten bugüne tabloyu özetledim. Benim bahsedildiği gibi bir cümlem asla olmadı. Söylediğim şudur; "Hakem hataları olur, her takımın lehine de olmuştur, aleyhine de. Sezon sonu geldiğinde bir takımın lehine olduğu kadar aleyhine de hatalar olmuştur. Ve bunlar birbirini dengelemiştir. Ben bunu bütün takımlar için genel olarak söyledim. X bir takıma özel değildi. Bu yıllardır olan bir şey. bana takım ismi soruldu ama ben takıma özel konuşmadım genel konuştum" ifadelerini kullandı.