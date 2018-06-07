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Yusuf Şimşek'e Antalyaspor ve Karabükspor talip oldu

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in yardımcılığı olarak Beşiktaş ile ismi geçen Yusuf Şimşek'e iki talip birden çıktı.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Kardemir Karabük, teknik direktör arayışında...

İki kulübün listelerinin ilk sırasında, genç hoca Yusuf Şimşek'in yer aldığı bildirildi. 42 yaşındaki Şimşek, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Denizli'de görev yapmıştı.

(Habertürk)

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