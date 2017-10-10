Yusuf Yazıcı: Ağabeylerimiz 'Biz hatalar yaptık, siz yapmayın' diyorlar
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile 2-2 berabere kalan Milli Takım'da Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile 2-2 berabere kalan Milli Takım'da Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu.
"Oyuna hakimdik ama şanssız goller yedik. Kendimizi geliştirip bundan sonraki şampiyonalara katılmaya hazırız. Takımdaki ağabeylerimizden tecrübe kazanmalıyız. 'Biz hatalar yaptık, siz yapmayın' diyorlar, bize yardım ediyorlar. Artık bizim jenerasyonumuzun başladığını düşünüyorum. Kendimizi hazırlıyoruz"
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