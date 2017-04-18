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Sadi Tekelioğlu: Yusuf Yazıcı'nın takımdan gitmesine mani oldum

Trabzonspor'un eski alt yapı teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında çok önemli bir bilgi paylaştı.

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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, gösterdiği performansla Türk futbolunun yeni yıldızı olarak lanse edilen Yusuf Yazıcı hakkında önemli bir itirafta bulundu.

20 yaşındaki genç yeteneğin gelişiminde büyük pay sahibi olan Tekelioğlu, “Yusuf Yazıcı, sezon başında bu takımla kampa gitti. Onla beraber Ramazan ve Muhammet Beşir de gitti. Takımın o kadar kötü gittiği süreçte Yusuf’a hiç şans verilmedi. Devre arasında Yusuf’u Samsun’a gönderiyorlardı. Ailesiyle görüşüp gitmesine bizzat ben mani oldum. Kabul edip gitselerdi bugün Yusuf diye bir oyuncu yoktu” dedi.

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