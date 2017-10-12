Yusuf Yazıcı'nın kazancı 250 bin TL'den 500 bin Euro'ya çıkıyor

Trabzon formasıyla son dönemde büyük bir çıkış yakalayan, milli takımdaki performansıyla da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Yusuf Yazıcı’ya büyük jest... Yusuf bilindiği üzere artan form grafiğiyle Avrupa’nın devlerini de harekete geçirmişti.

Müthiş çıkışıyla hem teknik heyetin hem de Bordo-Mavili yönetimin takdirini kazanan genç yetenek için Başkan Usta’nın da büyük bir jest yapacağı öğrenildi. Sözleşmesindeki madde gereği Yusuf’un yıllık ücreti 250 bin TL’ye yükselmişti. Başkan Usta milli futbolcuya düzeltme yapıp bu ücreti takımdaki diğer milli oyuncularda olduğu gibi 500 bin Euro’ya yükselterek genç yeteği daha da motive etmeye karar verdi. Başkanın bu hamlesine Yusuf’un bir hayli duygulandığı öğrenildi.

Atletico’yu reddetti

Fırtına’nın son dönemde çıkardığı en potansiyelli isim olarak gösterilen Yusuf Yazıcı’ya İspanyol devi Atletico Madrid talip olmuştu. Başkent ekibi, Fırtına’ya menacerler aracılığıyla 14 milyon Euro’luk bir teklif sunarken Başkan Muharrem Usta, Yusuf’un ilerleyen dönemlerde çok daha yüksek rakamlara transfer olacağını öngörüp bunu reddetmişti. (Fanatik)