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Yusuf Yazıcı'nın milli forması Trabzonspor müzesinde

Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Yazıcı, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile Trabzon’da oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2nci Grup ilk karşılaşmasında giydiği formayı, bordo-mavili kulübün müzesine hediye etti.

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Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yer alan açıklamada, "Türkiye A Milli Futbol Takımının Rusya ile geçtiğimiz cuma Trabzonda oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2nci Grup ilk karşılaşmasına ilk 11de başlayan oyuncumuz Yusuf Yazıcı, müsabakada giydiği formayı müzemize hediye etti.

Yazıcı, bugün Arşiv ve Müze Kurulumuzun da katılımıyla gerçekleşen buluşmada, 11 numaralı A Milli Takım formasını Şamil Ekinci Müzesinde sergilenmek üzere kulübümüze hediye etti. Büyük bir onur yaşadığını belirten genç futbolcumuz Yusuf Yazıcı, gelecek yıllarda daha büyük başarılarla müzede yer almak istediğini de sözlerine ekledi ifadelerine yer verildi.

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