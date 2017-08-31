Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesine "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi konuluyor

20 yaşındaki orta saha Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesine “20 milyon euro’ya serbest kalır” maddesi konacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BORDO-mavili takımın parlayan isimlerinden Yusuf Yazıcı'ya her geçen gün yeni tekliflerin gelmesi üzerine yönetim gardını almaya hazırlanıyor. Liverpool, Manchester United, Sevilla, Lyon ve Ajax gibi kulüplerin birçok kez izlettiği oyuncunun Milli Takım'da da performansını katlaması durumunda çok daha gündeme geleceğini düşünen yönetim, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

RAKAM ARTIRILABİLİR

Bu konuda yönetim kurulu içerisinde yapılan değerlendirmede oyuncunun sözleşmesine "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi konma fikri öne çıktı. Rakam konusunda henüz kesin kararını vermeyen yönetimin ücreti daha da üst seviyeye çekebileceği öğrenildi. Yusuf'un şartları düzeltilecek.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

381 yeni canlı türü keşfedildi

381 yeni canlı türü keşfedildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA