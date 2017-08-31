BORDO-mavili takımın parlayan isimlerinden Yusuf Yazıcı'ya her geçen gün yeni tekliflerin gelmesi üzerine yönetim gardını almaya hazırlanıyor. Liverpool, Manchester United, Sevilla, Lyon ve Ajax gibi kulüplerin birçok kez izlettiği oyuncunun Milli Takım'da da performansını katlaması durumunda çok daha gündeme geleceğini düşünen yönetim, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

RAKAM ARTIRILABİLİR

Bu konuda yönetim kurulu içerisinde yapılan değerlendirmede oyuncunun sözleşmesine "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi konma fikri öne çıktı. Rakam konusunda henüz kesin kararını vermeyen yönetimin ücreti daha da üst seviyeye çekebileceği öğrenildi. Yusuf'un şartları düzeltilecek.

(Takvim)