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Yuto Nagatomo, Japon Milli Takımı için yapılan eleştirilere, Twitter'dan sert cevap verdi

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, resmi Twitter hesabından sert bir çıkış yaptı.

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Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Japon sol bek Yuto Nagatomo, resmi Twitter hesabından ilginç bir çıkış yaptı.

Son olarak Mali'yle 1-1 berabere kalan Japon milli takımı üzerine yapılan eleştirilere tepki gösteren Cim Bom'un yıldızı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2010 Dünya Kupası'nda da aynı şekilde eleştirildik ama iki hafta içinde kahramana dönüştük. Bir anda herkes bizi övmeye başlamıştı. Bu tip uyarılar bir fırsattır. Yalnızca ilk adımı atacak cesarete sahip olan ve fırsatı yakalayanlara..."

2018 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Polonya, Senegal ve Kolombiya ile mücadele edecek olan Japonya, 2010 Güney Afrika'da gruptan çıkıp son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti.

(Fanatik)

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