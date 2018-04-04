Yüzde 90 ilk ikideyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin geleceğine bakıp, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Kayseri deplasmanında alınan galibiyet sonrası basınla sohbet eden Kanarya’nın teknik patronu, “Biz kalan maçlarımızı kazanırsak, ilk iki şansımızı yüzde 90’larda görüyorum” ifadesini kullandı.

KAYIPLAR ÇOK ÖNEMLİ

Lider Galatasaray’ın 2. ve 3. sıradaki Başakşehir ve Beşiktaş ile maçlarının olduğuna dikkat çeken Aykut Hoca, şöyle devam etti: “Bu maçlarda iki, belki üç takım puan kaybedecek. Bizim kazanacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda bu kayıplar bize büyük katkı sağlayacak. Ama kayıpların nasıl olacağı önemli.”

TARAFTARLARA ÇAĞRI

“Şampiyonluk için ekstra bir haftaya ihtiyaç var. G.Saray’ın bu iki maç dışında kayıp yaşaması lazım. Kalan 7 haftada taraftarlar çok önemli. Onların tribüne gelmemesinde bizim de iç saha maçlarında kötü sonuçlar almamızın payı var. Ama hedeflerimiz için onlara ihtiyacımızın olduğu da bir gerçek.”