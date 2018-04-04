Yüzde 90 ilk ikideyiz
Kocaman, “G.Saray’ın Beşiktaş ve Başakşehir ile maçları var. En az iki, belki üç takım puan kaybedecek. Biz kalan maçları alırsak ilk 2 şansımız yüksek. Şampiyonluk için ekstra 1 haftaya ihtiyaç var” dedi.
- AYGÜN ÖZİPEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin geleceğine bakıp, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Kayseri deplasmanında alınan galibiyet sonrası basınla sohbet eden Kanarya’nın teknik patronu, “Biz kalan maçlarımızı kazanırsak, ilk iki şansımızı yüzde 90’larda görüyorum” ifadesini kullandı.
KAYIPLAR ÇOK ÖNEMLİ
Lider Galatasaray’ın 2. ve 3. sıradaki Başakşehir ve Beşiktaş ile maçlarının olduğuna dikkat çeken Aykut Hoca, şöyle devam etti: “Bu maçlarda iki, belki üç takım puan kaybedecek. Bizim kazanacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda bu kayıplar bize büyük katkı sağlayacak. Ama kayıpların nasıl olacağı önemli.”
TARAFTARLARA ÇAĞRI
“Şampiyonluk için ekstra bir haftaya ihtiyaç var. G.Saray’ın bu iki maç dışında kayıp yaşaması lazım. Kalan 7 haftada taraftarlar çok önemli. Onların tribüne gelmemesinde bizim de iç saha maçlarında kötü sonuçlar almamızın payı var. Ama hedeflerimiz için onlara ihtiyacımızın olduğu da bir gerçek.”
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5 gollü zafer önümüzü açtı
Teknik Direktör Aykut Kocaman, Kayserispor deplasmanında alınan 5-0’lık galibiyetin kendilerine büyük bir fayda sağlayacağını söyledi. Kocaman, “Kayserispor gibi bir takımı, kendi sahasında 5 golle yenmek her takımın harcı değil, zor bir işi başardık. Böyle bir galibiyet elbetteki oyuncularımın öz güvenini artıracaktır. Aslında bizim ikinci yarıdaki en büyük sorunumuz kolay gol yememizdi. Beşiktaş, Akhisar ve G.Birliği maçını buna örnek gösterebiliriz. Bu sadece oyuncuların kapasitesiyle açıklanacak bir durum değil. Enteresan bir şey. Ancak bunu bir nebze çözdük. Kayserispor maçında da bu anlamda başarılı olduk. Takımın moral motivasyon ve öz güven olarak ileriye daha umutla baktığını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.
Aykut Kocaman, içeride ve dışarıda ortalama 2 gol attıklarını, ancak kendi sahalarında çok gol yediklerini söyledi.
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