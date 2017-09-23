Zaferin şifresi hücumda geçer

Son yıllarda Kadıköy’de yaşadığı şanssızlığı bu kez kırmayı planlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kanat akınlarına güveniyor. Siyah-Beyazlılar, Babel ve Quaresma ile kanatlardan yüklenecek.

MEDEL’E ÖZEL GÖREV

Fener’in gole en yakın ismi Janssen’i Tosic’le etkisiz hale getirmeyi hedefleyen Güneş, Talisca’dan hücumu yönlendirmesini istiyor. Rakibin kilidini ise formda Cenk Tosun’la açacak olan Kartal, Valbuena’yı da Gary Medel’le durduracak.

Kocaman, Güneş’e karşı 7-6 üstün

Aykut Kocaman ile Şenol Güneş, bugünkü F.Bahçe-Beşiktaş derbisi ile 19. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Kocaman 7, Güneş 6 galibiyet alırken, 5 maç ise berabere bitti. Kocaman, Fener’le Güneş’e karşı çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kaybetti, 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Şenol Güneş ise Beşiktaş’ın başında Kocaman’a karşı 6 karşılaşmaya çıktı. Kartal’ın hocası bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 3 kez de yenildi.

ZİYA ŞENGÜL

Hep favoriler kazanmaz

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde futbol kamuoyu maçın favorisi olarak Beşiktaş’ı görebilir. Yalnız şu da bilinmeli ki Fener, Ülker Stadı’nda böylesi derbi maçları kaybetmiyor. Kazanır mı derseniz, bence kazanmamaması için herhangi bir sebep de yok derim. Alanyaspor galibiyetinden sonraki Fenerbahçe, iyi bir moral ve motivasyon kazandı. Dolayısıyla kendi evinde oynama avantajını da kullanarak maçı kazanabilme adına her türlü imkanlara sahip. Yeter ki Beşiktaş’ın organize ataklarını iyi bir savunma anlayışı ile karşılasın. Böyle bir Fener maçı lehine çevirebilir.

F.Bahçe’nin bana göre en büyük sorunu orta sahasında top kayıplarının çok olmasıdır. Eğer savunmada bireysel hatalar olmazsa Fener de kazanma adına hücum futbolunu tercih ettiği zaman herkesin favorisi Beşiktaş’a karşı rahat bir şekilde maçı kazanan olur. Çünkü böylesine derbiler hiç bir zaman favorilerin maçı kazanması adına gerçekleşmiyor. Genellikle istatistikler favori olmayan takımın kazanmasıyla sonuçlanır.