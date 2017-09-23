Zaferin şifresi hücumda geçer
Sarı-Lacivertliler’in hocası, Beşiktaş’ın kanat akınlarına önlem alırken, Atiba ve Ozzi’ye de yakın markaj yaptıracak.Siyah-Beyazlılar’ın hocası, Janssen’i Tosic’le durduracak. Hücumu Talisca yönlendirip, Babel&Q7 destekleyecek.
Ligde çıkışa geçmeyi planlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın derbide Beşiktaş’ı imha planı hazır. Kocaman’ın ezeli rakiplerine karşı hücumdaki en büyük silahı, Alanya deplasmanında siftah yapan yeni transfer Vincent Janssen olacak.
JOSEF BOZACAK!
Fener’in hocası, Kartal’ın Ryan Babel ve Quaresma ile en etkili olduğu kanat akınlarına karşı ise özel önlem alacak. Babel’i Isla, Quaresma’yı ise Hasan Ali durduracak. Ozan Tufan ve Josef ise Atiba ile Oğuzhan’ın oyun kurmasına engel olacak.
Son yıllarda Kadıköy’de yaşadığı şanssızlığı bu kez kırmayı planlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kanat akınlarına güveniyor. Siyah-Beyazlılar, Babel ve Quaresma ile kanatlardan yüklenecek.
MEDEL’E ÖZEL GÖREV
Fener’in gole en yakın ismi Janssen’i Tosic’le etkisiz hale getirmeyi hedefleyen Güneş, Talisca’dan hücumu yönlendirmesini istiyor. Rakibin kilidini ise formda Cenk Tosun’la açacak olan Kartal, Valbuena’yı da Gary Medel’le durduracak.
Kocaman, Güneş’e karşı 7-6 üstün
Aykut Kocaman ile Şenol Güneş, bugünkü F.Bahçe-Beşiktaş derbisi ile 19. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Kocaman 7, Güneş 6 galibiyet alırken, 5 maç ise berabere bitti. Kocaman, Fener’le Güneş’e karşı çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kaybetti, 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Şenol Güneş ise Beşiktaş’ın başında Kocaman’a karşı 6 karşılaşmaya çıktı. Kartal’ın hocası bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 3 kez de yenildi.
ZİYA ŞENGÜL
Hep favoriler kazanmaz
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde futbol kamuoyu maçın favorisi olarak Beşiktaş’ı görebilir. Yalnız şu da bilinmeli ki Fener, Ülker Stadı’nda böylesi derbi maçları kaybetmiyor. Kazanır mı derseniz, bence kazanmamaması için herhangi bir sebep de yok derim. Alanyaspor galibiyetinden sonraki Fenerbahçe, iyi bir moral ve motivasyon kazandı. Dolayısıyla kendi evinde oynama avantajını da kullanarak maçı kazanabilme adına her türlü imkanlara sahip. Yeter ki Beşiktaş’ın organize ataklarını iyi bir savunma anlayışı ile karşılasın. Böyle bir Fener maçı lehine çevirebilir.
F.Bahçe’nin bana göre en büyük sorunu orta sahasında top kayıplarının çok olmasıdır. Eğer savunmada bireysel hatalar olmazsa Fener de kazanma adına hücum futbolunu tercih ettiği zaman herkesin favorisi Beşiktaş’a karşı rahat bir şekilde maçı kazanan olur. Çünkü böylesine derbiler hiç bir zaman favorilerin maçı kazanması adına gerçekleşmiyor. Genellikle istatistikler favori olmayan takımın kazanmasıyla sonuçlanır.
ALİ SAMİ ALKIŞ
Beşiktaş doğal favori!
Derbilerin favorisi olmaz sözünü bir kenara bırakalım... F.Bahçe sahasında yenilmiyor hükmüne tutuklu kalmayalım... Şu günlerde ortalıkta dolaşan “Elle tutulur-gözle görülür” gerçeklere başvuralım. Nedir onlar?
Son iki sezonun şampiyonu ve üçüncüsünün de mutlak adayı olan Beşiktaş; gücünden bir şey kaybetti mi? Hayır... Aksine üstüne koydu. F.Bahçe’nin ligde sergilediği performansa karşı teknik, fizik, tempo ve oyun kalitesi açısından üstün mü? Evet...
O zaman “Bu takım kaybeder” hükmünü, o kadar da kolay ağzımızdan çıkaramayız. Hatta “Kazanır” demek daha mantıklı... Çünkü o potansiyeli var.
F.Bahçe ise; Valbuena dışında, canını dişine takan mücadeleci/hırslı/gözü pek oyuncu bulmakta zorlanıyor. Bir miktar düzelme görülse de; zaten iyi olan Beşiktaş’ı alt edecek kıvama gelmedi henüz... Karşısında; kendi ligimizde “Efsane” olmaya yüz tutmuş, Avrupa’da da geleceği olan bir kadro var. “Hadi onları yenelim” demek için, galiba vakit biraz erken...Beşiktaş, bu derbinin ağırlıklı tarafıdır. Kazanması, şaşılacak bir şey değildir.
Zaten mantık, adalet ve gerçekler; “Oyum Beşiktaş’tan yana” diyor.
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