Zago'dan Türkiye ve Beşiktaş mesajı

Beşiktaş'ın unutulmaz defans oyuncularından Zago, BeIN Sports'un konuğu oldu. BeIN Sports'a açıklamalarda bulunan Brezilyalı eski futbolcu, teknik direktör olmak istediğini açıkladı.

''BEN EFSANE OLDUM, PEPE DE BAŞARABİLİR''

Bu sezon Beşiktaş'ı yakından takip ettiğini belirten Zago, ''Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki birkaç maçını izledim. Bayern Münih maçlarını izledim. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Grubu ilk sırada tamamladılar ve çok iyi bir takıma sahipler. Artık Türkiye Ligi'ne bakacaklar. Pepe için ne söylenebilir ki! Real Madrid'de oynadı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Şu anda da Beşiktaş için savaşıyor. Ben Beşiktaş'ta bir efsane haline geldim belki, Pepe de bunu başarabilir.'' şeklinde konuştu.

''UMARIM BİR GÜN TÜRKİYE OLUR''

Teknik direktör olmak istediğini söyleyen Brezilyalı futbol adamı, Türkiye'ye de yeşil ışık yaktı ve ''Kendimi teknik direktör olmak için hazırlıyorum. Umarım bir gün Türkiye'de çalışabilirim. Neden olmasın?'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY MAÇINI UNUTAMIYORUM''

Beşiktaş formasıyla son çıktığı ve şampiyon oldukları Galatasaray maçını unutamadığını kaydeden Zago, ''Beşiktaş'ta oynadığım son maçta Galatasaray'ı Sergen'in golüyle yenmiştik. O maçı unutamıyorum. Kariyerimin en güzel anlarından biriydi.'' dedi.

''DÜNYA KUPASI FAVORİSİ...''

2018 Dünya Kupası'nı da değerlendiren eski futbolcu, ''Her Dünya Kupası'na Brezilya favori çıkar. Brezilya, Fransa, Almanya ve İspanya'yı favori olarak sayabilirim. Brezilya'nın çok iyi kadrosu var.'' yorumunu yaptı. (Sporx)