Zam isteyen Fabri'ye Beşiktaş yönetiminden olumsuz cevap
Yıllık 1 milyon 250 bin euroluk ücretiyle Beşiktaş'ın en az kazanan yabancılarından biri olan Fabri maaşına zam istiyor.
Yıllık 1 milyon 250 bin euro'luk ücretiyle Beşiktaş'ın en az kazanan yabancılarından biri olan Fabri maaşına zam istiyor. %30'luk küçülme düşünen yönetim ise İspanyol kalecinin bu isteğine sıcak bakmıyor.
Nedeni ise Fabri'nin seneye ülkesine dönse bile şu andaki maaşını bile bulamayacak olması.
(Fotomaç)
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