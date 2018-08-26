Zeki Çelik'li Lille rahat kazandı

Fransa Lig 1'in 3'üncü haftasında Lille sahasında Guingamp'ı 3-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ligin 3'üncü haftasında sahasında Guingamp ile karşılaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Xeka ile 10 ve 73'üncü dakikalarda Jonathan Bamba kaydetti.

Mehmet Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 7'ye çıkartarak 3'üncü sıraya yükseldi. Guingamp ise 3'üncü maçında da puan alamadı ve haftayı puansız noktaladı.