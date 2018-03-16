Zeljko Obradovic: Herkes nasıl oynaması gerektiğini bilmeli

THY Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde CSKA Moskova’ya 81-79 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic CSKA Moskova’yı tebrik ettiğini söyleyerek, “Oyuncularıma yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. CSKA’ya karşı zorlu ve güzel bir maç oynadık. Son saniyelerde sonuç belli oldu. Bizim için en büyük sorun top kayıplarıydı. Bazı anlarda çok iyi oynadık. Ama bazı anlarda ise çok kolay top kaybı yaptık. Bu maçta çok olumlu şeylerde var. Gelecekte değiştirmemiz gereken olumsuz şeylerde var. Sıralamada çok fazla bir şey değişmedi. Savaşmaya devam etmemiz gerek ve önümüzde dört maç daha var. Müthiş atmosfer için taraftarlara teşekkür ediyorum. Sahaya su atılmasına diğer taraftarlar bu kişiyi tespit edip cezalandırmasını sağladılar. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak misafirperverliğimizi göstermemiz lazım. Önümüzde zorlu 2 maç var. Daçka ve Maccabi ile oynayacağız. Başkan Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyorum bizi desteklediği için” dedi.

“Herkes nasıl oynaması gerektiğini bilmeli”

Bu tip büyük maçlarda oyuncuların nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bilmesi gerektiğini anlatan Obradovic, “Bunu öğretmek benim işim. Onları sakinleştirmem gerekli. 4 maçımız daha var ve iyi durumdayız. Savaşmaya devam edip saha avantajımızı almak istiyoruz. Ne olursa olsun pozisyonlara en iyi çözümü bulmak istiyoruz. Hücuma çözüm üretmek gerekiyor. Sporun güzelliği de bu. Maç içerisinde çok fazla şey deneme şansınız oluyor” şeklinde konuştu.