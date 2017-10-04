Zeljko Obradovic: İyi bir oyun sergiledik ancak iki takım adına da zor bir maçtı

Banvit'i tebrik eden Obradovic, FIBA'nın Dünya Kupası fikstürüyle ilgili kararıyla da ilgili konuştu. Eksik oyunculara vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarınan öne çıkanlar şöyle;

“Öncelikle Banvit’i tebrik ederim. İyi bir oyun sergiledik ancak iki takım adına da zor bir maçtı. Biz ne kadar önde olsak da geri gelmeyi başardılar. Çok iyi ve karakterli oyunculara sahipler. Oyuncularımı da tebrik ederim. Bütün hazırlık sürecinde de bu şekilde oynadılar. Herkes katkıda bulundu ve istekli bir oyun sergilediler. Ankara’daki taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizim için her zaman çok özeller. Destekleri için çok teşekkür ederim. İlk maçımız ve düzletmemiz gereken çok şey var. Hızlı bir ritimle başlayacağız ve bunun için hazır olmalıyız.”

“FIBA planlama yaparken maalesef ki EuroLeague müsabakaları ve oyuncular düşünülmedi. Ve aklımızdaki ilk soru, NBA oyuncuları bu müsabakalara gelmiyor. Şu an Avrupa oyuncusu olup 80’den fazla NBA’de oyuncu var. Bu çok büyük bir kayıp. İkincisi de oyuncular kontrat yaparken takımlarla yapıyorlar ve ilk sorumlulukları da antrenmanlarda ve maçlarda bulunmak. Bu nedenle oyuncuları çok zor durumda bırakıyorlar. Diyelim ki, bir oyuncu milli takıma gitti ve ciddi bir sakatlık yaşadı. Peki, onun kontratını kim karşılayacak? Çok zorlu bir süreç. Benim bu konuda kendi duruşum var ve hem Kulübüme hem de başkanımıza bunu söylüyorum. Ancak karar oyuncularda. Sonrasında bunun acısını ise ya federasyon ya da kulüpler yaşayacak."

“Hazırlık turnuvalarına eksik başladık. Hem milli takımlarda olan hem de sakatlığı bulunan oyuncularımız vardı. Tek antrenman yaparak maçlara başladık. Çok sık maç oynatmak istedim, çünkü oyuncularımızın bu tempoya alışması gerekiyor. Genel olarak oyucularımı yeni veya eski diye ayırmam hepsine benim oyuncularım gözüyle bakıyorum. Buradaki her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Cumartesi günü Banvit maçımız var arkasından da Malaga deplasmanına gideceğiz. Hazırlıklarımızı buna göre sürdüreceğiz.”

“Aslında yeni dediğimiz oyuncular 40 gündür burada ve yeni sayılmazlar. Bir takım şeyler için sadece zaman gerekiyor. Diğerleri için de bu sürece alışmaları için zaman gerekiyor."