Zeljko Obradovic: Oynayış şeklimizden de çok memnunum

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank’ı 83-62 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Fenerabahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Üst üste oynadığımız Euroleague maçından sonra farklı enerji ile oynamamız gerekiyordu. Farklı 5 ile başladık. Oynayış şeklimizden de çok memnunum. Bizim için iyi maçtı. İlk yarı 8 top çalmamız bize çok iyi şeyler yaptı. İkinci yarıdaki savunmamızı da etkiledi. Bütün oyuncuların katkıları önemliydi. Çok 3 sayı kaçırdık. Topu çevirdik. Bu benim için önemli” diye konuştu.,

“Ahmet ve Egehan’da üst seviye agresiflikleri yok”

Ahmet Duverioğlu ve Egahan Arna hakkında da açıklamalarda bulunana Obradovic, “Üst seviye basketbol oynayan isimlerdeki agresiflik henüz onlarda yok. Savunma ve hücum yapmaları için. Daha kararlı olmaları lazım. Müthiş karakterli insanlar. İkisi de çok çalışıyorlar. Maç içinde bir adım daha fazla atmaları gerekiyor. Ahmet, en iyi savunma yaptığı maçlardan biri oynadı” şeklinde konuştu.