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Zeljko Obradovic: Savunma açısından memnunum ama hücumda daha iyi olacağımızı düşünüyorum

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, 81-70 kazandıkları Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Anadolu Efes'i 81-70 yendikleri maçın üçüncü çeyreğinde kontrolü ele geçirerek kazandıklarını söyledi.
 
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, çok zor bir maç oynadıklarını ve ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Üçüncü çeyrekte maçı değiştirdik"
 
"Üçüncü çeyrekte maçı değiştirdik. Agresif savunmamızla bütün sahayı kullandık ve maçın kontrolünü elimize geçirdik. Savunma açısından memnunum ama hücumda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftara güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Umarım her maçta daha fazla taraftar."
 
Sakat oyuncuları Ali Muhammed ve Nikola Kalinic hakkında da bilgi veren Sırp başantrenör, "Şu anda ikisi de çok sıkı çalışıyor. Ali Muhammed'in dönüşü daha yakın gözüküyor. Hazır olmadan ikisini de zorlamak istemiyoruz." dedi.
 
Obradovic, "Alexander Gomelsky Yılın Koçu" ödülüne layık görülmesi konusunda ise "Bana verilen ödül için kulübüme, yardımcılarıma ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu takımın başarısı. Tek başıma aldığım bir ödül değil." yorumunu yaptı.

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