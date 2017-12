Zeljko Obradovic: Sıralama için çok önemli bir maçtı

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Akatlar'da oynadıkları maçların her zaman kendilerini zorladığını belirterek, "Sıralama için çok önemli bir maçtı. Maçın önemli bir bölümünde iyi basketbol oynadık. Her zaman savunmayı değiştirmeye çalışan bir takıma karşı oynadık ve eğer hazır değilseniz süprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu maçın sonunda 21 top kaybı yaptık. Kolay hücum ribaundları almalarına izin verdik. Maçın ilk 15 dakikasında 24 sayı önde olmak çok iyiydi ve genel olarak maçın kontrolü bizdeydi. Bütün sezon boyunca bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunları değiştiremezsek iyi bir takım olamayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum bu önemli galibiyet için. Hem hücum hem savunma açısından Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı kazanmak istiyorsanız 40 dakika boyunca konsantre olmanız gerekiyor. Biz hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonuyuz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Sezon başından beri söylediğim bir şey var. Bize karşı oynayan herkes büyük bir motivasyonla oynuyor. Bizim de böyle olmamız gerekiyor" dedi.

Deneyimli koç "Herkese iyi seneler diyorum barış ve sağlık bir dolu yıl olsun" diyerek basın toplantısını noktaladı.

SİNAN: "BUGÜN OYNADIĞIMIZ OYUNU, EUROLEAGUE'DE DE OYNAMALIYIZ"

Fenerbahçe Doğuş oyuncularından Sinan Güler ise şunları söyledi: "Hem topu paylaşmak hem de doğru atakların sonucunda farkı açtık. Beşiktaş 2'nci yarı çok iyi bir reaksiyon verdi ve bizim de gereğinden fazla top kaybı yapmamız farkın kapanmasına sebep oldu. Bugün oynadığımız oyunu Euroleague'de oynamamız gerek."