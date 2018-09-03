Zenit, İtalyan orta saha oyuncusu Claudio Marchisio'yu transfer etti
Rusya temsilcisi Zenit, İtalyan orta saha oyuncusu Claudio Marchisio'yu transfer etti.
Zenit Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Marchisio ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Altyapısından yetiştiği Juventus'ta 2005 yılında A takıma yükselen 32 yaşındaki Marchisio, uzun süre formasını giydiği kulübüyle sözleşmesini geçen ay feshetmişti.
Juventus'ta birçok şampiyonluk elde eden tecrübeli futbolcu, İtalya Milli Takımı'nda da 55 maça çıktı ve 5 gol attı.
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