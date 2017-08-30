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Zenit'te oynayan dev forvet Dzyuba Fenerbahçe'ye teklif edildi

Zenit'ten daha önce Giuliano ve Neto'yu transfer eden Fenerbahçe'ye şimdi de Dzyuba teklif edildi.

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Zenit ile sıcak ilişkiler kuran Fenerbahçe’ye Ruslar tarafından bir de oyuncu önerildi. Zenit, 29 yaşındaki forveti Artem Dzyuba’yı satabileceğini iletti.

Geride bıraktığımız sezon toplam 34 maça çıkan 1.96’lık dev santrfor, 14 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı. Ancak Fenerbahçe’nin kısa süre önce Soldado’yu renklerine bağlaması bu işi zorlaştırıyor.

(Fanatik)

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