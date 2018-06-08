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Zeynep Yetgil altın madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Yetgil, altın madalya elde etti.

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İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Yetgil, altın madalya elde etti.
 
Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun 5. gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda final karşılaşmaları yapıldı.
 
Şampiyonada kadınlar 53 kilo finalinde Zeynep Yetgil, Belaruslu rakibi Katsiaryna Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
 
Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulunan Zeynep, hedefinin 2020 Olimpiyatları olduğunu belirterek, "Hocalarımla birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçirdim. Kulüp başkanım, antrenörüm beni çok destekledi. En büyük desteği de ailemden gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hedefim 2020, adım adım oraya doğru gidiyorum." diye konuştu.

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