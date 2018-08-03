Zeynep Yetgil'den altın madalya

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Zeynep Yetgil altın, Aslı Demir ise bronz madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden şampiyonanın beşinci gününde, kadınlar 53 kiloda mindere çıkan Zeynep Yetgil, finalde Azerbaycanlı Tatyana Varansova'yı sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya elde etti.

65 kiloda mücadele eden Aslı Demir de Macar rakibi Noemi Szabados'u 5-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç kadınlarda toplam 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, takım sıralamasında Rusya ve Ukrayna'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Yetgil: "Hedef Avrupa ve dünya şampiyonluğu"

Avrupa şampiyonu sporcu Zeynep Yetgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bayrağını dalgalandırdığı ve İstiklal Marş'ını okuttuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden milli sporcu, "Hedef Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum. Bu yönde çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Bronz madalya kazanan Aslı Demir de ilk Avrupa Şampiyonası maçında madalya kazandığını dile getirerek, "Bir ilk oldu benim için. Duygularımı anlatamıyorum, anlatamayacak kadar çok şey yaşadım. Geçen yıl bir sakatlık geçirmiştim. Çok şükür o sakatlıktan eser kalmadı." ifadelerini kullandı.

Gençtürk "Sporcularımıza inandık"

Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Gençtürk, Türkiye'nin takım halinde üçüncü olduğunu anımsatarak, "Bu takım geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda madalya alamamıştı ama biz sporcularımıza inandık. Çalışmaya devam ettik. Burada takım halinde üçüncülük nasip oldu. Daha da iyi olabilirdi." şeklinde görüş belirtti.

Çalışmaya devam ederek altın madalya ve takım şampiyonluğu için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Gençtürk, "Bütün sporcularımın, emeği olan hocalarımın, federasyon başkanımın, spor bakanımızın hepsinden Allah razı olsun. İnşallah daha büyük zaferlerle ülkemize döneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

(AA)