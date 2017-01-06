Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zidane’a yüzde 100 zam

Real Madrid yıllık 4 milyon euro kazanan Zidane'nın ücretine yüzde yüz zam yaparak 8 milyon euroya çıkartacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen sezonun ortasında Rafa Benitez’in yerine Real Madrid’in başına geçen teknik direktör Zinedine Zidane, başarısının karşılığını almaya başladı. Son olarak İspanya Kral Kupası maçında Sevilla’yı 3-0 yenen Real, Zidane yönetiminde namağlup unvanını 37’ye çıkardı.
 
Yıllık 8 milyon euro
 
Yaklaşık 1 senedir İspanyol takımının başında olan ve bu süreçte çıktığı 53 maçta 41 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 3 yenilgi alan Fransız teknik adama ilk ödül, kulübün başkanı Florentino Perez’den geldi. Perez, yıllık 4 milyon Euro (15.304.800 TL) kazanan Zidane’ın maaşına zam yapma kararı aldı.
 
Los Galacticos’la 2018’e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbol adamıyla yapılacak yeni sözleşme karşılığında yeni ücretinin yıllık 8 milyon Euro (30.609.600 TL) olacağı bildirildi. Real, Zidane’la birlikte şu ana kadar Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı. 
 
(Fanatik)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Spor camiası terörü lanetledi

Spor camiası terörü lanetledi

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA