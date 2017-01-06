Zidane’a yüzde 100 zam
Real Madrid yıllık 4 milyon euro kazanan Zidane'nın ücretine yüzde yüz zam yaparak 8 milyon euroya çıkartacak.
Geçen sezonun ortasında Rafa Benitez’in yerine Real Madrid’in başına geçen teknik direktör Zinedine Zidane, başarısının karşılığını almaya başladı. Son olarak İspanya Kral Kupası maçında Sevilla’yı 3-0 yenen Real, Zidane yönetiminde namağlup unvanını 37’ye çıkardı.
Yıllık 8 milyon euro
Yaklaşık 1 senedir İspanyol takımının başında olan ve bu süreçte çıktığı 53 maçta 41 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 3 yenilgi alan Fransız teknik adama ilk ödül, kulübün başkanı Florentino Perez’den geldi. Perez, yıllık 4 milyon Euro (15.304.800 TL) kazanan Zidane’ın maaşına zam yapma kararı aldı.
Los Galacticos’la 2018’e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbol adamıyla yapılacak yeni sözleşme karşılığında yeni ücretinin yıllık 8 milyon Euro (30.609.600 TL) olacağı bildirildi. Real, Zidane’la birlikte şu ana kadar Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı.
(Fanatik)
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