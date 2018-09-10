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Zinedine Zidane: Hayatım boyunca futbolun içinde yer aldım ve almaya devam edeceğim

Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, futbolun içinde yer almaya devam edeceğini söyledi.

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İspanya televizyonu TVE'ye açıklamalarda bulunan 46 yaşındaki teknik  adam, "Çok kısa bir süre içinde yeniden bir takımın başına geçeceğime eminim."  dedi.

Teknik direktörlükten büyük keyif aldığını vurgulayan Zidane, "Hayatım  boyunca futbolun içinde yer aldım ve almaya devam edeceğim." diye konuştu.

Zidane, Real Madrid'i çalıştırdığı 2016-2018 döneminde 3 UEFA  Şampiyonlar Ligi, ikişer UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, birer lig  ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlerde, istikrarsız takım  performansı ve basın toplantılarındaki sinirli tavırları nedeniyle sıkça  eleştirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yerine Zidane'ın, Manchester  United'ın başına geçebileceği iddia ediliyor.

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