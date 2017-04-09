Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası: 0-3

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
 
Ziraat Bankası, çeyrek final turunda ilk maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.
 
Salon: İnegöl
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Niels, Bahov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel, Cansın Çınar )
Ziraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Serkan Kılıç, Volkan Döne, Jeroen)
Setler: 16-25, 23-25, 22-25
Süre: 78 dakika (20, 26, 32 )

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yaşlı adam trenin önüne atladı

Yaşlı adam trenin önüne atladı

Görenleri şoke eden optik illüzyonlar

Görenleri şoke eden optik illüzyonlar

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA