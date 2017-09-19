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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanan maçlar sonunda 15 takım bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanan maçlarda rakiplerini yenen 15 takım, bir üst tura yükseldi.

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Kupanın 3. tur maçlarında rakiplerini mağlup eden Konya Anadolu Selçukspor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Belediyespor, Menemen Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Niğde Belediyespor, Gazişehir Gaziantep, Kayserispor, Kars 36 Spor, Boluspor, Orhangazi Belediyespor ve Sivas Belediyespor 4. tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan maçların skorları şöyle:

Anadolu Bağcılar - Konya Anadolu Selçukspor: 0-1

Tokatspor - Kahramanmaraşspor: 0-1

Şanlıurfaspor - Pazarspor: 1-1 (4-2 penaltılarla)

Diyarbekirspor - İstanbulspor: 0-1

Payasspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-3

Bandırmaspor - Çorum Belediyespor: 0-1

Menemen Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 4-2

Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-3 penaltılarla)

SBS İnşaat Kırklarelispor - Niğde Belediyespor: 1-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Gazişehir Gaziantep: 2-3

Van Büyükşehir Belediyespor - Kayserispor: 0-1

Balıkesirspor Baltok - Kars 36 Spor: 1-1 (5-6 penaltılarla)

Boluspor - Sinopspor: 3-0

Mersin İdman Yurdu - Orhangazi Belediyespor: 3-5

Kemerspor 2003 - Sivas Belediyespor: 0-1

Kupanın 3. turunda yarın (20 Eylül Çarşamba) 25 maç yapılacak.

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