Ziraat Türkiye Kupası 4. tur hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor: Kadir Sağlam
13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor: Mustafa İlker Coşkun
13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Alper Çetin
13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor: Kutluhan Bilgiç
13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor: Burak Şeker
17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor: Volkan Bayarslan
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Zorbay Küçük
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922: Erkan Özdamar
20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu
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