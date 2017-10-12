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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde oynanacak 4. tur maç programı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde oynanacak 4. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

24 Ekim Salı:

13.00 Sarıyer-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Altınordu-Kars 36 Spor (Bornova)

17.00 Kasımpaşa-Niğde Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fethiyespor-Adanaspor (Fethiye İlçe)

19.00 Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Manisa 19 Mayıs)

25 Ekim Çarşamba:

13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor (İsmet Gürbüz Civelek)

13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor

13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor

13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor

13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor Batman 16 Mayıs Şehir)

14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor (Dr. Turhan Kılıçcıoğlu)

16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor (Elazığ Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor (Gaziantep)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922 Spor (Kazım Karabekir)

20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük (Osmanlı)

26 Ekim Perşembe:

13.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor (Ankara Cebeci)

14.30 Yeşil Bursa-Kayserispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Konya Anadolu Selçukspor-Boluspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

17.00 Akın Çorap Giresunspor-Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)

18.30 Grandmedical Manisaspor-Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Kardemir Karabükspor-Keçiörengücü (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

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