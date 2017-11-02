Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
Batman Petrol Spor - Atiker Konyaspor
Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.