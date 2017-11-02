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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

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İŞTE EŞLEŞMELER:

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Kayserispor - Eyüpspor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir

Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

Batman Petrol Spor - Atiker Konyaspor

Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor

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