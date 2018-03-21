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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçlarının tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçlarının tarihini açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ PROGRAM

18 Nisan 2018 Çarşamba

Galatasaray - TM akhisarspor | 20.30

19 Nisan 2018 Perşembe

Fenerbahçe-Beşiktaş | 20.30

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