Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçlarının tarihini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçlarının tarihini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇ PROGRAM
18 Nisan 2018 Çarşamba
Galatasaray - TM akhisarspor | 20.30
19 Nisan 2018 Perşembe
Fenerbahçe-Beşiktaş | 20.30
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